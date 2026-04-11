Domani pomeriggio, la Kabel Volley Prato tornerà in campo per un importante match di Serie C maschile, affrontando la Pallavolo Cascina alle 18 presso la Palestra Gramsci-Keynes. La partita rappresenta l’inizio della fase decisiva della stagione, con le squadre che cercano di ottenere un risultato favorevole in vista degli eventuali playoff. La sfida si svolge in un momento cruciale, tra tensioni e aspettative di classifica.

Si riparte da un big match. Torna in campo la Serie C maschile e lo fa anche la Kabel Volley Prato che inaugura lo sprint play off ospitando domani pomeriggio la Pallavolo Cascina (alle 18 alla Palestra Gramsci-Keynes). Cinque giornate alla fine della regular season, quindici punti in palio. Cascina e Prato arrivano a questa sfida reduci da due successi, rispettivamente contro Livorno e San Miniato. La formazione pisana è terza in graduatoria con tre punti di vantaggio sulla Kabel e all’andata, nella sfida diretta, si era imposta per 3-2 rimontando dallo 0-2. Insomma, una gara difficile, ma anche stimolante contro un’avversaria che può contare su una rosa che è un ottimo mix tra esperienza e gioventù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kabel, lo sprint più importante della stagione

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