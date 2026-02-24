Quante emozioni al Two Castles

Il Club 91 Squadra Corse ha vissuto un fine settimana intenso, con la partecipazione al Rally Day Two Castles in Croazia. La squadra ha affrontato le sfide del percorso accidentato e ha messo alla prova le proprie auto in condizioni difficili. La trasferta ha richiesto grande impegno e concentrazione da parte dei piloti e del team. La competizione si è conclusa con risultati che testimoniano l’impegno messo in campo, lasciando spazio a nuove sfide future.

Dalle belle prestazioni di Ferraretto e di “Kikko” all'addio alle competizioni di Rampin per una due giorni intensa, vestendo i colori di Club 91 Squadra Corse. È stato un fine settimana denso di impegni per Club 91 Squadra Corse, reduce tra i tanti anche dalla trasferta croata del Rally Day Two Castles. Tra Sabato e Domenica ad essere protagonisti sono stati gli sterrati attorno a Limski Kanal dove i portacolori della scuderia di Rubano hanno dato il meglio per poter ben figurare. Tanti traversi ed un unico neo, l'errore sulla quinta speciale, hanno portato in dote la quinta piazza in classe 8 firmata da Mattia Ferraretto, con Nicolò Marin, su un'Opel Manta GTE. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Rally, quante emozioni in questo weekend: Alessandro Rampin dà l'addio alle corseAlessandro Rampin ha annunciato il suo addio alle corse dopo un weekend intenso, segnato dalla partecipazione al Rally Day Two Castles in Croazia.

