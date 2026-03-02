Zanutta cresce ancora con il suo punto vendita numero 65

Zanutta S.p.A. ha annunciato l’acquisizione delle quote della triestina Edil Casa Macuzzi, assumendo così la gestione operativa dell’azienda. Con questa operazione, il gruppo amplia la propria presenza e apre un nuovo punto vendita, portando il totale a 65. La novità riguarda direttamente il mercato locale e le attività di distribuzione nel settore edilizio.