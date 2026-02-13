Girelli può lasciare la Juventus Women in prestito | ha chiesto di andare negli USA

Martina Girelli potrebbe lasciare temporaneamente la Juventus Women perché ha espresso il desiderio di trasferirsi negli Stati Uniti. La calciatrice cerca nuove sfide e ha chiesto di essere ceduta in prestito, con il club pronto a concederle questa opportunità fino alla fine dell’anno. La squadra bianconera sta valutando la proposta e potrebbe permetterle di partire già nelle prossime settimane.

di Mauro Munno . Il club è disposto a lasciarla andare sino al termine dell’anno. Fa sicuramente effetto ma non è proprio una sorpresa: « Mi piacerebbe fare un’esperienza all’estero prima di chiudere », lo aveva detto a fine novembre durante la tournée della Nazionale italiana negli USA; a fine gennaio invece si era ufficialmente affidata alla A&V Sports, l’agenza del super procuratore Alan Naigeon, specializzato in trasferimenti transoceanici. Cristiana Girelli, stando alle fonti di .com, avrebbe chiesto alla Juventus Women di essere ceduta, nell’immediato, per accogliere una proposta arrivatale dalla NWSL, dove il mercato è ancora aperto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Girelli può lasciare la Juventus Women in prestito: ha chiesto di andare negli USA Juventus Women, Girelli dagli USA pensa all’estero: «Mi piacerebbe giocarci prima del ritiro». E spunta un retroscena Juventus Women Napoli 2-1: Girelli e Thomas per la semifinale di Coppa Italia La Juventus Women batte il Napoli 2-1 e si prende il pass per la semifinale di Coppa Italia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Wolfsburg-Juventus Women, Bonansea: 'Infastidite per non aver portato la vittoria' - facebook.com facebook Beffa finale per la Juventus Women a Wolfsburg Non bastano Capeta e Vangsgaard, tutto rimandato a settimana prossima allo Stadium Il racconto del match nel primo commento x.com