Sterling Juventus il fantasista inglese ha trovato l’accordo con un nuovo club a parametro zero I dettagli

L’esterno inglese Raheem Sterling ha raggiunto un accordo con un nuovo club senza dover pagare nulla. Dopo aver lasciato i suoi precedenti team, il giocatore torna in campo con una nuova maglia. I dettagli dell’accordo sono ancora riservati, ma l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

Sterling Juventus, l’esterno inglese ha trovato l’accordo con un nuovo club a titolo gratuito. Vediamo di seguito tutti i dettagli. La Juve vede sfumare definitivamente una delle opzioni che da tempo viene accostata per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, è stato raggiunto l’accordo totale per il trasferimento di Raheem Sterling al Feyenoord. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’ attaccante inglese, svincolatosi dal Chelsea, ha scelto l’Olanda per rilanciare la propria carriera dopo una stagione complicata a Londra. Sterling si unisce al club di Rotterdam come free agent, firmando un contratto che lo rende il colpo dell’ultimo minuto per gli olandesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

