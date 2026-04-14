La Juventus Under 15 ha conquistato un’altra vittoria casalinga con un ampio scarto contro Pisa, confermando il buon momento della squadra. Tuttavia, l’attenzione si concentra sulle condizioni di Nobile, che preoccupano l’allenatore a una giornata dalla conclusione dei gironi. La squadra classe 2011 ha mostrato buone prestazioni, ma la situazione fisica di uno dei giocatori chiama alla cautela.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, arriva l’ennesima vittoria casalinga con ampio scarto ma le condizioni di Nobile danno noia a mister Pecorari ad una giornata dalla fine dei gironi. Le ultime sui giovanissimi bianconeri. Dopo aver perso una gara delicata a Cesena, la Juventus Under 15 si è immediatamente ripresa vincendo a Vinovo per 5-2 contro un buon Pisa, a differenza di quanto il risultato di campo abbia decretato. Una vittoria larga e ricca di spunti interessanti, dalla super prestazione di Elliot al primo sigillo di Mobilia ma ciò che desta più di qualche preoccupazione è l’uscita anzitempo dal terreno di gioco del capitano, Alessio Nobile, per via di un infortunio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 15, vittoria larga e meritata ma Nobile preoccupa: le impressioni post Pisa. L’approfondimento sui classe 2011

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