Juventus Under 15 sei davvero Nobile! Una vittoria di misura che riapre la lotta al primo posto L’analisi post Parma il focus

La squadra Under 15 della Juventus ha ottenuto una vittoria di misura contro il Parma, attualmente al primo posto in classifica. La partita ha riaperto la lotta per la prima posizione, portando i bianconeri a una distanza di un punto dalla vetta. Con questa vittoria, i giovani calciatori hanno garantito anche la qualificazione ai playoff.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, la vittoria contro il Parma capolista conferma il momento d’oro dei bianconeri: ora la vetta è a meno 1, i playoff già una certezza. Le ultime sui classe 2011 di mister Pecorari. Il gol di Alessio Nobile ha regalato 3 punti pesantissimi alla Juventus Under 15 nel big match contro il Parma terminato 1-0 in favore dei bianconeri. Una vittoria che consolida il momento d’oro dei ragazzi che non perdono da ben 13 gare consecutive e dimostra la forza di un gruppo nuovo, ma estremamente compatto e con l’obiettivo di andare più avanti possibile in campionato. Ecco di seguito qualche considerazione circa l’ultima partita casalinga e le prime valutazioni in vista dei playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 15, sei davvero Nobile! Una vittoria di misura che riapre la lotta al primo posto. L’analisi post Parma, il focus Articoli correlati Juventus Parma Under 15 1-0: vittoria sofferta, Nobile la decide e porta i bianconeri a meno 1 dalla vettaOpenda Juve, futuro deciso per il giocatore belga: ecco cosa accadrà a giugno fra lui e il club bianconero. Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE: fine primo tempo, decide Nobiledi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Alla Juventus basta Mamadou Pamè: Sassuolo battuto di misura! #football #goals #juventus #sassuolo Tutto quello che riguarda Juventus Under Temi più discussi: Scheda squadra Juventus; Serie A: il Sassuolo frena la Juventus, Pinamonti firma l'1-1; Juve sempre più Nobile: battuta la capolista a tre giornate dalla fine, il campionato è apertissimo; Scheda squadra Juventus U20. juventus parma under 15Juventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Parma Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventitreesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Juventus Parma Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventitreesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Parma Under 16: i voti ... juventusnews24.com Le pagelle della straripante vittoria della #JUVENTUS #UNDER16 contro il #Parma Rolando il migliore, Deniz e Tufaro subentrano col giusto piglio e sigillo nel finale di Pamé I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook #Juventus Under 20, il bilancio del direttore Scaglia x.com