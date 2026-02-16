Juventus Under 15 7 reti che danno un segnale chiaro alle rivali | le impressioni post match con lo Spezia

La Juventus Under 15 ha vinto per 7 a 0 contro lo Spezia, dimostrando di essere molto più forte. L’attaccante Laruccia ha segnato cinque reti, lasciando il segnale forte alle rivali. I giovani bianconeri hanno mostrato una grande energia fin dall’inizio e hanno dominato la partita. I subentrati, come Pecorari, hanno sfruttato l’occasione e sono saliti al secondo posto nel girone. La squadra ha fatto vedere chi comanda in questa fase del campionato.