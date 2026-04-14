Juventus U20 blackout a Parma | Cardinali firma il KO bianconero

La Juventus Under 20 ha subito una sconfitta sul campo di Parma, con un risultato che ha portato alla vittoria i padroni di casa. La partita si è giocata al Centro Sportivo “Il Noce” di Noceto, dove il Parma ha segnato il gol decisivo grazie a Cardinali. La squadra torinese ha mostrato un calo di energia offensiva, compromettendo le speranze di proseguire nella corsa al vertice del campionato Primavera 1.

La Juventus Under 20 cade al Centro Sportivo “Il Noce” di Noceto, vittima di un Parma spietato e di un’apatia offensiva che rischia di compromettere la volata finale del campionato Primavera 1. Nella 33ª giornata, i ragazzi di Simone Padoin (che siede sulla panchina bianconera al posto del cavallo di ritorno Montero, impegnato con la prima squadra o in altri quadri tecnici) hanno alzato bandiera bianca davanti al colpo risolutore di Alessandro Cardinali. La cronaca del match è il ritratto di una squadra che ha smarrito il “killer instinct” nel momento decisivo della stagione. Nonostante un avvio promettente, con Ivan Lopez che ha sfiorato il vantaggio di testa, la manovra bianconera si è progressivamente impantanata nel traffico del centrocampo ducale.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus U20, blackout a Parma: Cardinali firma il KO bianconero Juventus U20 va in finale di Coppa Italia Primavera: Parma battuto 2-0La Juventus di mister Padoin conquista la finale di Coppia Italia Primavera alla fine di un match intenso e combattuto contro il Parma. Leggi anche: Juventus Women Parma 1-0 LIVE: Bonansea per il vantaggio bianconero