Juventus Women Parma 1-0 LIVE | Bonansea per il vantaggio bianconero

Segui la diretta di Juventus Women vs Parma, valida per l'undicesima giornata di Serie A Women. In questa occasione, Bonansea ha segnato il gol che ha portato le bianconere in vantaggio. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l’Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 1-0: sintesi e moviola. 13? Gol Bonansea – La Juve avanti da corner battuto da Schatzer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Parma 1-0 LIVE: Bonansea per il vantaggio bianconero Approfondimenti su juventus women Juventus Women Parma LIVE: Wälti out per influenza, Bonansea torna titolare La sfida tra Juventus Women e Parma, valida per l’undicesima giornata di Serie A, offre aggiornamenti sulla formazione con Wälti assente per influenza e Bonansea che torna tra le titolari. Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard per il vantaggio bianconero Segui la cronaca live di Napoli Juventus Women, valida per i quarti di Coppa Italia femminile. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su juventus women Argomenti discussi: Serie A Women, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv; Women | Massimiliano Canzi presenta Juventus-Parma; Juventus Women – Parma, Canzi avverte: Gara insidiosa; Juventus - Parma in Diretta Streaming | DAZN IT. Juventus Women-Parma Femminile 0-0 - Squillo bianconero con Tatiana Pinto8’ - Primo vero squillo della Juventus! Azione collettiva conclusa da Tatiana Pinto che scalda i guantoni a Ceasar, che blocca senza grossi affanni. Ma la Juve comincia a spingere. 3’ - Bonansea prova ... tuttojuve.com Juventus Women-Parma Femminile, alle 18 il fischio d'inizio: attesa per le formazioni ufficiali17:00 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, benvenuti alla diretta testuale di Juventus Women-Parma Femminile. Le bianconere tornano in campo lunedì 26 gennaio 2026 per l’undicesima giornata di Serie A W ... tuttojuve.com Partita delicatissima oggi per la #JuventusWomen Dove seguire il match x.com Partita delicatissima oggi per la Juventus Women Dove seguire il match - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.