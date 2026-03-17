Juventus | Openda verso l’addio?

Loïs Openda, noto anche come Lois o Yoane Wissa Openda, sta attraversando una stagione difficile alla Juventus. Le sue prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative e il suo rapporto con la squadra sembra complicato. Le voci sul possibile addio si fanno sempre più insistenti, mentre il club valuta le prossime mosse per il calciatore. La sua permanenza in bianconero sembra ormai in bilico.

Loïs Openda (noto anche come Lois o Yoane Wissa Openda ) sta vivendo una stagione da incubo alla Juventus, e il suo futuro bianconero appare sempre più segnato. Arrivato nell’estate 2025 dal RB Lipsia in prestito oneroso (3,3 milioni) con obbligo di riscatto fissato intorno ai 40-45 milioni (più bonus), il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Openda verso l’addio? Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Juventus, Openda verso l’addio: Comolli valuta il prestito Leggi anche: Pisa-Juventus, Openda verso la conferma. Probabili formazioni e orario tv della sfida Juve, Vlahovic verso l’addio: Chelsea e United in pole Contenuti utili per approfondire Juventus Openda verso l'addio Temi più discussi: Openda cambia casa: si trasferisce nella villa che fu di CR7. Ma il suo futuro alla Juve...; Openda verso l'addio? L'esperto di mecato svela i piani della Juventus per l'estate; Juve, altro che Openda e David: Boga è arrivato ed è diventato subito decisivo; Openda, operazione disastrosa: la via d'uscita Juve passa per la Turchia e parla Tedesco. Juventus, Openda verso l’addio: il Fenerbahçe pensa al colpo per rilanciare l’attaccante belgaJuventus, Openda verso l’addio: il Fenerbahçe pensa al colpo per rilanciare l’attaccante belga Il futuro di Loïs Openda alla Juventus appare sempre più ... tuttojuve.com Boga viaggia spedito verso il riscatto. Avventura bianconera di Openda ai titoli di coda: la Juve spera in un acquirente estivoArrivato a Torino nel mercato invernale, Jeremie Boga si è ritagliato rapidamente un ruolo centrale nello scacchiere bianconero. L’esterno offensivo ha infatti messo a segno tre reti ... tuttojuve.com #Juventus, difesa blindata Ecco come - facebook.com facebook Probabile 1ª e 2ª maglia portiere #Juventus 2026/2027. [ @La_Bianconera] x.com