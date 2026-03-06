Juventus | Openda investimento pesante

La Juventus ha investito molto su Lois Openda, attaccante belga arrivato recentemente. Tuttavia, le sue prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative e il club si trova a dover affrontare le conseguenze di questa scelta. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori, mentre i tifosi restano in attesa di sviluppi futuri.

La Juventus sta pagando a caro prezzo il flop di Lois Openda: l'attaccante belga, arrivato in prestito dall'RB Leipzig nell'estate 2025 con obbligo di riscatto condizionato (scattato per un piazzamento in top-10 in Serie A, cifra intorno ai 43-44 milioni di euro più bonus fino a 1,7-2 milioni)