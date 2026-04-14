Juventus | Locatelli blindato

La Juventus sta per ufficializzare il prolungamento di contratto di Manuel Locatelli, uno dei suoi calciatori più importanti nel reparto centrocampo. L’accordo, che dovrebbe essere firmato nelle prossime settimane, prevede un’estensione dei termini contrattuali attuali. La società ha deciso di blindare il giocatore, confermandolo come elemento chiave della rosa per il futuro immediato.

La Juventus sta per blindare uno dei suoi pilastri di centrocampo. È pronto il prolungamento di contratto per Manuel Locatelli, con la firma che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il centrocampista classe 1998, arrivato dal Sassuolo nell’estate 2021, ha ritrovato continuità e una posizione centrale nel progetto di Luciano Spalletti. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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JUVENTUS TORINO 0A0 || LOCATELLI VATTENEEEE || DELUSO.

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