La Juventus si trova al secondo posto tra le squadre con il miglior attacco della Serie A, nonostante le difficoltà legate alla posizione di centravanti titolare. Anche con un numero 9 in meno rispetto alle altre squadre, la squadra ha totalizzato un numero consistente di gol segnati. Questo dato contrasta con le aspettative e mette in luce una situazione particolare all’interno del settore offensivo.

di Francesco Spagnolo Juventus, i bianconeri sono il secondo miglior attacco della Serie A nonostante l’ormai risaputo problema del centravanti. I dettagli. La Juventus di Luciano Spalletti ha trovato una formula insolita, ma tremendamente efficace, per restare aggrappata al treno Champions League: segnano tutti. Con 55 reti totali, i bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A (dietro solo all’irraggiungibile Inter), mandando a referto ben 18 marcatori diversi. In Italia, solo il Napoli di Conte ha fatto di meglio distribuendo i gol (19 marcatori), ma con una rosa strutturalmente più profonda in attacco. Il paradosso del numero 9 e l’anomalia Koopmein ers La particolarità di questa statistica risiede nel clamoroso deficit dei centravanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, il paradosso del numero 9: c’è un dato che premia i bianconeri nonostante il deficit del centravanti: di cosa si tratta

Openda Juventus, la volontà del centravanti belga è chiarissima: C’è un indizio inequivocabile. Ecco di che cosa si trattadi Redazione JuventusNews24Openda Juventus, la volontà del giocatore sembra non lasciare dubbi, anche grazie ad un indizio inequivocabile.

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