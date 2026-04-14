Juventus il paradosso del numero 9 | c’è un dato che premia i bianconeri nonostante il deficit del centravanti | di cosa si tratta
La Juventus si trova al secondo posto tra le squadre con il miglior attacco della Serie A, nonostante le difficoltà legate alla posizione di centravanti titolare. Anche con un numero 9 in meno rispetto alle altre squadre, la squadra ha totalizzato un numero consistente di gol segnati. Questo dato contrasta con le aspettative e mette in luce una situazione particolare all’interno del settore offensivo.
di Francesco Spagnolo Juventus, i bianconeri sono il secondo miglior attacco della Serie A nonostante l’ormai risaputo problema del centravanti. I dettagli. La Juventus di Luciano Spalletti ha trovato una formula insolita, ma tremendamente efficace, per restare aggrappata al treno Champions League: segnano tutti. Con 55 reti totali, i bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A (dietro solo all’irraggiungibile Inter), mandando a referto ben 18 marcatori diversi. In Italia, solo il Napoli di Conte ha fatto di meglio distribuendo i gol (19 marcatori), ma con una rosa strutturalmente più profonda in attacco. Il paradosso del numero 9 e l’anomalia Koopmein ers La particolarità di questa statistica risiede nel clamoroso deficit dei centravanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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