mateta juventus i bianconeri possono tornare in corsa per il centravanti in estate cosa filtra e la posizione del calciatore

La Juventus pensa di tornare sul mercato per il centravanti. La società torinese valuta il possibile ritorno di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace in vista della prossima sessione estiva. Per ora, niente ufficialità, ma l’idea di rafforzare l’attacco c’è già.

Mateta Juventus, la società torinese può tornare in corsa per il centravanti del Crystal Palace in estate. Cosa filtra e la posizione del calciatore. La Juve riaccende i motori per Jean-Philippe Mateta. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il mancato approdo dell’attaccante al Milan durante la sessione di gennaio ha riaperto scenari inaspettati. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIMISSIME Il giocatore non ha stretto alcun patto d’onore con i rossoneri, lasciando di fatto la porta aperta a un possibile inserimento dei bianconeri per la prossima stagione. Sebbene il club milanese intenda riallacciare i rapporti con la società inglese, il Crystal Palace è disposto ad ascoltare diverse offerte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nelle ultime ore, si intensificano i contatti tra la Juventus e il centravanti Mateta, attualmente al Crystal Palace, che sembra desideroso di cambiare club.

Sul fronte mercato, il Galatasaray ha manifestato interesse per Davide Frattesi, centrocampista della Nazionale e della Juventus.

Argomenti discussi: Il Milan attende gli esami di Mateta, Juve alla finestra: i Bianconeri sono pronti a subentrare nell'affare; Clamoroso Mateta, il Milan lo scarica e la Juve ci riprova! Cosa è successo; Juventus, Mateta al Milan una sconfitta per Vlahovic: cosa cambia se i rossoneri mollano il serbo; Mateta, Icardi e Kolo Muani: i nomi dell'ultimo giorno di calciomercato.

Juventus, tentativo in extremis dei bianconeri per MatetaLe prossime ore saranno decisive per comprendere quale sarà il futuro del centravanti francese. it.blastingnews.com

Mercato Juve h24 - Chiuso il mercato invernale. Ufficiali: Holm e Deniz alla Juve, Rugani alla Fiorentina e Joao Mario al Bologna. Pedro Felipe al Sassuolo. Ecco perché i ...Minuto per minuto, tutte le notizie e le indiscrezioni provenienti dai nostri inviati a Milano e Roma, dalle emittenti radiofoniche, televisive e dai principali siti sportivi. Scaricate gratis ... tuttojuve.com

#Juventus, pericolo scampato: a #Spalletti servono i campioni, non i #Mateta x.com

Juventus alla finestra per Mateta! Se il Milan non dovesse chiudere, i bianconeri potrebbero riprovarci proponendo altre condizioni al Crystal Palace nelle ultime ore di mercato Milan o Juve, a chi servirebbe di più Mateta facebook