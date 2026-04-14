Juventus | Di Gregorio resta bianconero

Michele Di Gregorio, portiere nato nel 1997, ha deciso di rimanere alla Juventus dopo aver ricevuto un’offerta dalla Premier League. Arrivato a Torino nell’estate del 2024 dal Monza, il giocatore ha scelto di non accettare la proposta e di continuare a vestire la maglia bianconera. La sua volontà è quella di competere per un posto da titolare nella prossima stagione.

Michele Di Gregorio non ha intenzione di lasciare la Juventus. Il portiere classe 1997, arrivato nell’estate 2024 dal Monza, ha rifiutato una proposta concreta arrivata dalla Premier League e ha deciso di restare a Torino per giocarsi le sue chance da titolare nella prossima stagione. Secondo quanto riportato, un club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Di Gregorio resta bianconero Scambio Juventus-Fiorentina, Di Gregorio in viola e Dodò in bianconero | CMA circa due mesi dalla conclusione della stagione calcistica le squadre stanno iniziando a pensare alle mosse di calciomercato per migliorare le... Leggi anche: Juventus, dubbio in porta in vista dell'Udinese: Perin resta in vantaggio su Di Gregorio #juventus #digregorio #como #seriea