In vista della partita contro l'Udinese, la Juventus deve decidere chi tra Perin e Di Gregorio sarà il portiere titolare. Perin mantiene un leggero vantaggio, anche se l’allenatore dell’Inter pensa a un possibile rilancio dell’ex Monza tra i pali. La scelta definitiva non è ancora stata annunciata, ma il ruolo di primo portiere sembra ancora aperto.

Testa o croce, m’ama non m’ama, Michele Di Gregorio o Mattia Perin. Ci sono dilemmi di difficile soluzione e in queste ore Luciano Spalletti è alle prese con quello relativo al portiere da schierare. Il primo ha giocato per quasi tutto l’anno, il secondo è sceso in campo nelle ultime tre partite della Juventus. A febbraio le prestazioni dell’ex Monza - ufficiosamente il titolare della Signora - hanno subìto delle flessioni in coincidenza con la crisi di risultati della squadra e, mentre l’allenatore lo difendeva pubblicamente rimbalzando tutte le critiche all’intero gruppo deviandole dal singolo nell’occhio del ciclone, alla Continassa l’ex commissario tecnico ha deciso di andare in soccorso di un ragazzo nel pieno di un periodo di difficoltà lasciando i riflettori - con i pro e i contro - al collega Perin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, dubbio in porta in vista dell'Udinese: Perin resta in vantaggio su Di Gregorio

Articoli correlati

Udinese Juve, ballottaggio aperto tra Perin e Di Gregorio per la sfida del Bluenergy Stadium. Ecco chi è in vantaggiodi Redazione JuventusNews24Udinese Juve, ballottaggio aperto tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio per la sfida in programma sabato sera.

Probabili formazioni Udinese Juve, chi giocherà tra Perin e Di Gregorio nella sfida contro l’Udinese? Al momento filtra questodi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Udinese Juve, chi giocherà tra Perin e Di Gregorio nella sfida di domani sera? Al momento filtra...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus dubbio in porta in vista...

Temi più discussi: La porta, l'attacco leggero e Vlahovic: quale Juve in campo con l'Udinese?; Juve-Pisa, ufficiali: Perin resta il titolare in porta, c'è anche Gatti dal 1'; Juve, una porta da rifare: Alisson, Carnesecchi e quella pista che porta a De Gea...; Udinese-Juve, la probabile formazione di Spalletti: dubbi davanti e dietro.

Juventus, dubbio portiere per Spalletti: Di Gregorio o Perin?Juventus, dubbio portiere per Spalletti: Di Gregorio o Perin? Ballottaggio aperto verso la prossima gara: continuità o rilancio del titolare Testa o croce. Alla Juventus ... tuttojuve.com

Juventus-Pisa: le formazioni ufficiali. Di Gregorio o Perin in porta? Le scelte di Spalletti e HiljemarkJuventus e Pisa si giocano tutto nella 28esima giornata allo Stadium. Spalletti ha deciso chi giocherà tra Perin e Di Gregorio: le formazioni ufficiali. sport.virgilio.it

Gli occhi della #Juventus sul PSG, doppio obiettivo: Kolo Muani è il preferito, ma spunta anche Gonçalo Ramos x.com

Verso Udinese-Juventus, Runjaic recupera Solet: Atta pronto a tornare titolare, gli indisponibili - facebook.com facebook