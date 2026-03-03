Una studentessa è tornata da Dubai e ha dichiarato di aver ricevuto assistenza durante il viaggio, affermando di non essere mai stata lasciata sola. Ha raccontato che il viaggio è stato più breve del previsto e che, durante tutto il percorso, si è sentita sicura grazie alle misure di sicurezza adottate negli Emirati Arabi. La ragazza ha anche riferito di aver avuto un'esperienza senza particolari timori.

(Adnkronos) – "Adesso sto bene. È stato un viaggio lungo ma più veloce di quanto pensassi. Paura? Neanche troppa: eravamo al sicuro, era tutto sotto controllo, incluso il sistema di sicurezza degli Emirati Arabi. È stato fantastico. Stavamo bene e anche i tutor sono stati eccezionali. Wsc ha gestito la situazione in maniera impeccabile, non ci hanno abbandonato neanche una volta”. A parlare è Marta Tami, una delle studentesse del gruppo dei 200 ragazzi rimasti bloccati nei giorni scorsi a Dubai dopo l’inizio delle operazioni militari di Usa e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran contro i Paesi del Golfo. “Quando è scattato il primo allarme non sapevamo cosa stesse succedendo e ci siamo un po’ spaventati – racconta la giovane di Pavia -. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Beneventani bloccati a Dubai: “Lasciati soli e costretti a pagare tutto di tasca nostra”

Leggi anche: Leo Gullotta: "L'Italia è un Paese ipocrita. I giovani sono stati lasciati soli"

Contenuti utili per approfondire Malpensa studentessa rientrata da Dubai...

Temi più discussi: Il ministro Tajani: Martedì 200 studenti rientrano con volo da Abu Dhabi. Tra loro anche i veneti; Studenti italiani bloccati a Dubai per i missili, il piano per il rientro dei 200 con un volo per Malpensa; Reggiani a Dubai, c’è chi resta: Ora ci sentiamo più tranquilli; Studentessa di Policoro rientra da Dubai: volo speciale per gli studenti bloccati a Dubai.

Malpensa, studentessa rientrata da Dubai: Non siamo mai stati lasciati soli(Adnkronos) - Adesso sto bene. È stato un viaggio lungo ma più veloce di quanto pensassi. Paura? Neanche troppa: eravamo al sicuro, era tutto sotto controllo, incluso il sistema di sicurezza degli Em ... startupbusiness.it

Atterrato a Malpensa aereo da Abu Dhabi con 200 studentiAtterrato a Malpensa il volo da Abu Dhabi con 200 studenti di rientro da Dubai dopo i bombardamenti. Tra i giovani, impegnati in un progetto di simulazione diplomatica, anche una studentessa di Polico ... trmtv.it

Atterrato a Malpensa aereo da Abu Dhabi con 200 studenti. È atterrato alle 19.25 il volo da Abu Dahbi che ha riportato a casa 200 studenti italiani, in parte veneti, da Dubai dove da sabato sono avvenuti bombardamenti dopo l’attacco di Usa e Israele all’Ir - facebook.com facebook

Il ministro Tajani: "Martedì 200 studenti rientrano con volo da Abu Dhabi". Tra loro anche i veneti. I ragazzi dovrebbero atterrare nel pomeriggio di domani a Milano Malpensa con un volo messo a disposizione dal governo emiratino. x.com