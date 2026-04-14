Juve-Roma l’ultimo fortino | le Campionesse difendono l’onore a Biella

Sabato 25 aprile, a Biella, si svolgerà la sfida tra Juventus e Roma, due squadre che si contendono punti importanti in campionato. Le bianconere, campionesse in carica, intendono confermare la loro forza nelle sfide dirette e dimostrare di mantenere vivo il loro spirito competitivo. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, che cercano di consolidare le posizioni in classifica e di mantenere alta la tensione nel torneo.

La Juventus non ha intenzione di fare da spettatrice non pagante alla festa altrui. Sabato 25 aprile, le bianconere ospiteranno la Roma a Biella con un obiettivo chiaro: ribadire che, negli scontri diretti, il DNA di chi porta lo scudetto sul petto conta ancora. Nonostante il distacco in classifica e la rincorsa dell’Inter, la squadra di Torino vanta un record stagionale perfetto contro le giallorosse, inclusa la vittoria in Supercoppa Italiana. Il ritorno al gol di Alayah Pilgrim tra le fila avversarie alza il livello di allerta per la difesa bianconera, che dovrà mostrare una solidità diversa rispetto alle ultime uscite. La sfida del “La...🔗 Leggi su Stilejuventus.com La festa della donna in onore di Bocchi: Meneghin e tanti campioni e campionesse ricordano MabèlIl weekend della festa della donna, il modo migliore per ricordarla e celebrarla. Lutto a Biella: l’ultimo saluto a Raffaela Mantovani, 62 anniLa città di Biella affronta il dolore per la scomparsa di Raffaela Mantovani, avvenuta all’età di 62 anni.