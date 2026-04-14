Il club ha deciso di riscattare l’attaccante per una cifra di circa 42 milioni di euro, anche se da cinque partite non scende in campo dal primo minuto. La decisione di acquistare il giocatore è stata presa nonostante la sua presenza limitata nelle formazioni ufficiali, confermando l’interesse del club nel mantenere l’attaccante nella rosa. La cifra versata rappresenta un investimento importante anche in considerazione del suo ruolo in squadra.

Nonostante non giochi titolare da ormai cinque partite, Openda viene riscattato dal club bianconero per 42,3 milioni di euro. Questo perché è arrivato il traguardo del decimo posto matematico, facendo così scattare la clausola stabilita tra Juventus e Lipsia all’atto dell’accordo. Nonostante il belga abbia, in questo momento, un contratto fino al 2030, non rientra nei piani di Spalletti, aprendo così una possibile opzione di cessione già nella prossima finestra di mercato. Zero feeling con la Juve: Spalletti non include il belga nei suoi piani. Nonostante l’oneroso investimento effettuato dalla Juventus per portare Openda a Torino, ad oggi il numero 20 non rientra nei piani del tecnico bianconero, il quale non lo vede funzionale al suo sistema di gioco, preferendogli soluzioni più tattiche in campo.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, riscatto forzato per Openda: 42 milioni per un separato in casa

Juventus, scatta il riscatto per Openda: una beffa da 40 milioniIl paradosso Openda: 40 milioni per un “fantasma”, la Juve obbligata al riscatto.

Juve, scattano le condizioni per il riscatto di Openda: sarà ceduto a giugnoTorino, 13 aprile 2026 – Da oggi Louis Openda si può considerare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus.