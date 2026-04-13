Juve scattano le condizioni per il riscatto di Openda | sarà ceduto a giugno

Da oggi Louis Openda diventa ufficialmente un giocatore della Juventus. La società ha raggiunto le condizioni necessarie per il riscatto e il trasferimento sarà formalizzato a giugno. La firma e le procedure di acquisto sono state concluse nelle ultime ore, rendendo il giocatore parte integrante del club. La cessione si inserisce negli accordi tra le parti, con l’obiettivo di rafforzare la squadra nella prossima stagione.

Torino, 13 aprile 2026 – Da oggi Louis Openda si può considerare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Lo sarà a titolo definitivo, perché sono maturate le condizioni per il riscatto dal Lipsia. L’accordo con il club tedesco, infatti, prevedeva l’acquisizione definitiva del giocatore al raggiungimento dei primi dieci posti in classifica da parte della Juventus, requisito diventato aritmetico con la sconfitta del Sassuolo a Genova e la vittoria dei bianconeri a Bergamo. Significa che a giugno partirà la prima tranche di pagamenti ed è un problema in più per la Vecchia Signora che ha ormai posto fuori dai progetti futuri l’attaccante belga.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, scattano le condizioni per il riscatto di Openda: sarà ceduto a giugno Openda Juve, scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estateOpenda Juve, scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estate Matturro Genoa, in estate sarà addio?... Rugani, via dalla Juve a giugno? Il riscatto della Fiorentina arriverà solo in un caso. Le condizionidi Redazione JuventusNews24Rugani potrebbe essere riscattato dalla Fiorentina solo in caso di salvezza. Juventus-Lecce, il palo di Yildiz e l'errore di Openda allo scadere