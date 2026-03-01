Bremer torna titolare contro la Roma dopo aver recuperato dall’infortunio, portando con sé dati molto positivi per la difesa. La Juventus può contare sulla presenza del brasiliano in campo, mentre senza di lui i numeri della squadra cambiano. Spalletti, allenatore dei bianconeri, può così schierare una formazione più solida con il difensore disponibile. I dati mostrano differenze evidenti tra le due versioni della squadra.

Bremer torna titolare contro la Roma dopo l’infortunio portando in dote statistiche impressionanti per la difesa. I dati evidenziati. La Juventus ritrova il suo pilastro fondamentale per la delicatissima sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gleison Bremer tornerà a guidare la retroguardia dal primo minuto dopo aver superato il recente affaticamento muscolare che lo aveva condizionato. Il recupero del centrale brasiliano rappresenta una notizia vitale per Luciano Spalletti, poiché i dati statistici evidenziano in modo inequivocabile l’esistenza di due versioni profondamente differenti della squadra bianconera: quella con il numero 3 stabilmente in campo e quella costretta a farne a meno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer torna titolare e Spalletti può sorridere: c’è una Juve con e una senza il brasiliano. Cosa dicono i dati

Infortunio Kelly, Spalletti può sorridere: l’inglese torna in gruppo e si scalda per una maglia da titolare con la Cremonese. Il puntodi Redazione JuventusNews24Infortunio Kelly: il centrale torna a disposizione e lancia la sfida a Koopmeiners per un posto nell’undici titolare...

Bremer Juve, il brasiliano continua ad avere dei numeri clamorosi: i dati confermano una cosadi Redazione JuventusNews24Bremer Juve, il difensore continua ad avere dei numeri davvero clamorosi.

Una raccolta di contenuti su Bremer torna

Temi più discussi: Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e Koopmeiners; Probabili 27ª: McTominay e Anguissa out, Bremer vuole esserci, Dybala ci prova; Roma-Juve, la probabile formazione: Koopmeiners in pole e un Bremer in più per Spalletti; Juve-Galatasaray: Bremer e Yildiz in gruppo, sorpresa Perin.

Bremer titolare in Roma-Juventus? I dubbi e le remore di SpallettiGleison Bremer sarà titolare in Roma-Juventus? Questo se lo stanno chiedendo tutti i tifosi della squadra bianconera che hanno comunque tirato un sospiro di sollievo. juvelive.it

Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e KoopmeinersRoma e Juventus si sfidano nel big match della ventisettesima giornata di Serie A, nonché scontro diretto da brividi per la Champions League: le scelte di Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti. goal.com

BREMER TORNA NEL 11 TITOLARE DOMANI SPALETTI LO RISCHIA #Juventus x.com

La probabile formazione di Roma-Juve: torna Bremer, Koopmeiners in mediana al posto dello squalificato Locatelli con McKennie sulla trequarti Vi piace AroundJuve - facebook.com facebook