Juve al quarto posto | dal blackout di febbraio alla rinascita Champions I tre errori da non commettere assolutamente da qui a fine stagione

La Juventus si trova attualmente al quarto posto in classifica, dopo aver attraversato un periodo difficile a febbraio. La squadra ha poi risalito la china e ora si prepara a concludere la stagione con l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League. Un articolo analizza tre errori che la società e il team devono evitare assolutamente per assicurarsi di rimanere nella zona Champions fino al termine del campionato.

di Paolo Rossi Juve tornata al quarto posto: i tre errori da non commettere assolutamente per mantenere la zona Champions da qui a fine stagione. Con la pesantissima vittoria di Bergamo contro l’Atalanta, la Juventus riabbraccia il quarto posto in classifica, toccando quota 60 punti. Un traguardo che, a ben guardare, ha il sapore agrodolce di un “ritorno al passato”: al termine del girone d’andata (diciannovesima giornata), i bianconeri occupavano esattamente la stessa identica posizione con 36 punti. Sembra quasi un paradosso aver faticato e sofferto così tanto solo per ritrovarsi, tredici partite dopo, esattamente al punto di partenza. Eppure, in mezzo c’è stata una vera e propria odissea.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve al quarto posto: dal blackout di febbraio alla rinascita Champions. I tre errori da non commettere assolutamente da qui a fine stagione Calendario Juve, le partite dei bianconeri e delle rivali per la corsa Champions da qui a fine stagione. Il confronto nasconde questa veritàdi Angelo CiarlettaCalendario Juve, le partite dei bianconeri e delle rivali per la corsa Champions da qui al termine della stagione. Juve da Champions: Boga stende l’Udinese e Spalletti vola al quarto postoLa Juventus di Luciano Spalletti espugna il Friuli e si riprende con forza il quarto posto in classifica, salendo a quota 53 punti.