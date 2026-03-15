La Juventus di Luciano Spalletti ha vinto in trasferta contro l’Udinese, conquistando tre punti importanti e salendo al quarto posto con 53 punti. Boga ha segnato il gol decisivo che ha permesso ai bianconeri di ottenere la vittoria, mentre l’Udinese ha cercato di reagire senza successo. La partita si è giocata al Friuli, davanti a un pubblico molto presente.

La Juventus di Luciano Spalletti espugna il Friuli e si riprende con forza il quarto posto in classifica, salendo a quota 53 punti. Il successo per 1-0 contro l’ Udinese certifica la metamorfosi tattica impressa dal tecnico toscano, che per l’occasione ha rinunciato a David (entrato solo nel recupero) puntando sulla mobilità di Kenan Yildiz come falso nueve. La strategia del “caos organizzato” ha mandato in tilt la retroguardia di Runjaic al 38?: uno scambio di posizione magistrale ha liberato Yildiz sulla fascia, cross teso per l’inserimento centrale di Jérémie Boga che ha trafitto Okoye. Per l’ivoriano si tratta del terzo centro consecutivo, una striscia realizzativa mai toccata prima in carriera. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juve da Champions: Boga stende l’Udinese e Spalletti vola al quarto posto

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