Jumanji torna nel 2026 | Johnson e Hart in una sfida Open World

Nel 2026 arriverà un nuovo capitolo di Jumanji, intitolato Open World, con protagonisti Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black. La notizia è stata annunciata durante la manifestazione CinemaCon, confermando il ritorno dei tre attori nei ruoli principali. Il gioco sarà ambientato in un mondo aperto, e il film sarà il terzo della serie. La produzione è stata ufficialmente comunicata e attende la sua uscita.

Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black tornano protagonisti di una nuova sfida videoludica con l’annuncio ufficiale di Jumanji: Open World, il terzo capitolo della saga presentato durante il CinemaCon. Il nuovo film, diretto da Jake Kasdan, vedrà il ritorno del cast originale in un’avventura dove la distinzione tra realtà e gioco si dissolve completamente, con una data di uscita fissata per il 25 dicembre 2026. Il contesto che circonda questo rilancio è denso di nostalgia e nuovi sviluppi narrativi. Durante la presentazione delle prime immagini a Las Vegas, il cast principale ha condiviso il palco con i futuri spettatori, confermando la partecipazione di Karen Gillan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jumanji torna nel 2026: Johnson e Hart in una sfida Open World Jumanji 3, Dwayne Johnson svela il titolo del nuovo film che punta a espandere il franchiseIl terzo capitolo di questa nuova versione del franchise arriverà al cinema quando saranno passati ormai più di sette anni dal precedente film,... Leggi anche: L’altra partita. Justin contro Jazz: una sfida tra Johnson