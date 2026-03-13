Oggi a Verona si svolge la prima semifinale di A2 tra Justin e Jazz, due squadre che si affrontano in una partita molto attesa. La sfida vede protagonisti due giocatori di grande esperienza, e il weekend riminese si apre con questa sfida tra due formazioni di livello. L’incontro rappresenta un momento importante del torneo, con i tifosi pronti a seguire ogni momento.

L’ouverture è di due tenori dal grande curriculum. Il weekend riminese sarà aperto, oggi, da Verona-Pesaro, la prima semifinale di A2. Quella tra la principale favorita alla promozione diretta in estate, la Tezenis, e quella che lo è diventata nel corso dei mesi, la Vuelle. È il ritorno al Flaminio di un amatissimo ex come Justin Johnson (nella foto), che già negli scorsi mesi era venuto a osservare la Dole da vicino. Questa volta però scenderà in campo e non contro la Rinascita. Quella tra Verona e Pesaro è una sfida tra giganti all’ora del tè, le 17.15. E a Johnson risponderà Johnson. Parliamo di Jazz, un altro ex biancorosso a cui la città ha voluto immensamente bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’altra partita. Justin contro Jazz: una sfida tra Johnson

Articoli correlati

I prossimi rivali hanno sostituito Jazz Johnson con un’altra guardia Usa. In Toscana ecco Karvel AndersonColpo di mercato per Pistoia, che domenica affronterà Forlì con un prezioso uomo in più.

Jazz Johnson trascina la VL Pesaro alla vittoria con i tiri liberi decisivi contro CividaleNel turno di Serie A2, VL Pesaro conquista una vittoria di misura sulla UEB Gesteco Cividale, chiudendo sul tabellone 82-83 grazie ai liberi decisivi...

Contenuti utili per approfondire L'altra partita Justin contro Jazz una...

Discussioni sull' argomento Vuelle, riflettori sul Verona. Domani in Coppa Italia andranno arginati McGee (miglior marcatore) e Johnson leader dei rimbalzi; La Bertram Derthona batte Cremona dopo quaranta minuti di battaglia; Blake Full of life bacia appassionatamente Ryan Reynolds in una rara apparizione congiunta mentre infuria la sua guerra in tribunale con Justin Baldoni; Il ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo: com'è nata l'idea dei gesti di Per sempre sì - Il video.

Justin Gaethje: "Mi piace un sacco partire sfavorito nelle scommesse. Mi avete messo come 'underdog' in ognuno dei miei incontri in UFC”, sulla sua prossima lotta con Ilia Topuria. “Su 12 incontri, in 12 sono stato il non favorito e ne ho vinti 10. Non c’è dub - facebook.com facebook

Vecchia foto di Justin con un fan in Canada nel 2025! x.com