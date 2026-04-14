Dwayne Johnson ha annunciato il titolo del terzo capitolo della nuova versione di Jumanji, confermando l’uscita nelle sale cinematografiche. La data di arrivo è prevista dopo un determinato periodo, senza specificare esattamente quando. Il film continuerà la storia iniziata nei capitoli precedenti, ampliando le avventure dei personaggi principali. La produzione si sta preparando per il rilascio, mentre i dettagli sulla trama restano ancora riservati.

Il terzo capitolo di questa nuova versione del franchise arriverà al cinema quando saranno passati ormai più di sette anni dal precedente film, Jumanji: The Next Level In occasione del CinemaCon, Sony Pictures ha svelato le prime immagini del nuovo capitolo di Jumanji, di cui è stato svelato anche il titolo ufficiale: Jumanji: Open World. Al momento dell'annuncio e della presentazione delle prime immagini della pellicola, erano presenti anche Kevin Hart, Dwayne Johnson e Jack Black, che insieme a Karen Gillan torneranno nei loro rispettivi personaggi per una nuova avventura. La descrizione del filmato mostrato alla CinemaCon Ancora una volta, i nostri eroi si rendono conto che i confini tra un gioco fantastico e il mondo reale si sono sfumati.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jumanji 3, Dwayne Johnson svela il titolo del nuovo film che punta a espandere il franchise

Oceania, Dwayne Johnson svela il trailer ufficiale della versione live-actionJohnson, che torna a vestire i panni (e i tatuaggi) del semidio Maui, ha accompagnato il lancio del filmato con un messaggio entusiasta.

Svelato il trailer del live action di Oceania, ma il Maui di Dwayne Johnson non convinceMilano, 25 marzo 2026 – Disney ha finalmente svelato il trailer del live action di Oceania, uno dei remake più attesi degli ultimi anni.

Jumanji 3 || Dwayne The Rock Johnson and Jack Black filming for Jumanji 3 in Los Angeles.

Simone Johnson, figlia maggiore di Dwayne Johnson, aveva programmato di iniziare a studiare alla New York University, ma la tradizione di famiglia l’ha spinta a intraprendere un’altra strada: il wrestling professionistico. Allo stesso modo, «The Rock» ha seg - facebook.com facebook

Arriva il cinema il 19 agosto il live-action di Oceania con Dwayne Johnson, ma siamo sicuri che sia una buona idea x.com