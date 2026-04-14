Juan Musso colpisce Fermin Lopez con un calcio in faccia durante Atletico Madrid-Barcellona

Durante la partita tra Atletico Madrid e Barcellona, nel primo tempo, il portiere si è scontrato con un avversario e gli ha dato un calcio in faccia. L'azione si è verificata durante un momento di gioco intenso, senza che ci siano stati altri contatti o interventi successivi. La partita è proseguita senza interruzioni immediate e non sono stati segnalati altri incidenti legati a questo episodio.