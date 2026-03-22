Jorginho attacca la popstar Chappell Roan | Hai fatto piangere mia figlia

Il calciatore ha pubblicato sui social media le parole della moglie, Catherine Harding, affermando che la popstar Chappell Roan ha fatto piangere sua figlia. La vicenda riguarda un episodio segnalato dalla famiglia del calciatore, che ha portato alla comunicazione pubblica di quanto accaduto. La polemica si è sviluppata attraverso i canali social, dove sono stati condivisi dettagli sulla situazione.

Polemica via social per l'ex centrocampista della Nazionale italiana Jorginho, oggi al Flamengo dopo due anni all'Arsenal. Il 34enne, in una storia su Instagram, è andato all'attacco della popstar Chappell Roan, accusando lo staff della cantautrice di uno spiacevole episodio che ha coinvolto la figlia undicenne Ada Law e la moglie Catherine Harding. "Oggi ho vissuto una situazione molto spiacevole con la mia famiglia. Mia moglie, Catherine Harding, si trova a San Paolo per il Lollapalooza Brasil", è iniziato così il lungo sfogo social di Jorginho, non presente al momento dei fatti: "Stamattina mia figlia si è svegliata entusiasta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jorginho attacca la popstar Chappell Roan: “Hai fatto piangere mia figlia" Articoli correlati Jorginho attacca la cantante Chappell Roan: “Hai fatto piangere mia figlia. Era molto scossa”Un brutto episodio accaduto alla figlia 11enne è stato denunciato sui social da Jorginho: la popstar Chappell Roan, attraverso una guardia del corpo,... Leggi anche: “Chappell Roan ha fatto piangere mia figlia di 11 anni, l’ha accusata di molestie. Senza i tuoi fan non saresti nulla”: lo sfogo del calciatore Jorginho Contenuti e approfondimenti su Chappell Roan Argomenti discussi: Tensione tra Jorginho e una popstar mondiale: la ricostruzione della lite che ha lasciato in lacrime la figlia. Jorginho attacca la cantante Chappell Roan: Hai fatto piangere mia figlia. Era molto scossaUn brutto episodio accaduto alla figlia 11enne è stato denunciato sui social da Jorginho: la popstar Chappell Roan, attraverso una guardia del corpo ... fanpage.it Jorginho accusa lo staff di Chappell Roan: Hanno spaventato mia figlia di 11 anni in hotelUna mattina che doveva essere indimenticabile si è trasformata in un incubo per la ... msn.com