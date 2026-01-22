Jorge Martin potrebbe infatti saltare i test di Sepang, a causa di recenti interventi chirurgici affrontati dal pilota spagnolo. Questa eventualità rischia di influire sulla preparazione per l'avvio della stagione MotoGP 2026, che si avvicina rapidamente. La situazione richiede attenzione, poiché la partecipazione ai test è fondamentale per valutare la condizione fisica e le strategie di gara.

Jorge Martin è sempre più vicino a dover rinunciare al primo appuntamento ufficiale della stagione MotoGP 2026. Secondo quanto riportato dal giornalista German Garcia Casanova su Motorsport, il pilota spagnolo non dovrebbe prendere parte ai test di Sepang, in programma in Malesia dal 3 al 5 febbraio. Alla base della possibile assenza c’è un recupero fisico più complesso del previsto. Nelle ultime settimane, infatti, Martin si è sottoposto a due nuovi interventi chirurgici su indicazione medica: uno per correggere una lesione allo scafoide della mano sinistra e un altro per risolvere un problema alla clavicola destra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin potrebbe rinunciare ai test di Sepang: altre operazioni affrontate dal pilota spagnolo

