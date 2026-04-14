Jordan Bardella delfino di Marine Le Pen e la principessa Maria Carolina escono allo scoperto in Corsica | storia di una relazione

In Corsica, si sono viste insieme due figure note del panorama pubblico, una politica e una nobildonna. La loro relazione, di cui si parla da tempo, è stata confermata da alcune foto pubblicate recentemente. La coppia è stata avvistata in diverse occasioni sulla stessa isola, alimentando le speculazioni su un legame tra i due. La notizia ha suscitato interesse tra i media, con dettagli sulle uscite e sulle circostanze che li hanno visti protagonisti.

È la nuova favola del momento, quella che racconta l’amore fra Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National (la destra radicale francese), e la principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie. Due nomi importanti, due personaggi di spicco italo francesi che, a prima vista, non potrebbero essere più lontani, per radici e storia, l’uno dall’altro. Eppure oggi il delfino di Marine Le Pen e la principessa di Borbone sono una coppia, come hanno annunciato le foto esclusive pubblicate da Paris Match, che vedono Bardella, 30 anni, e Maria Carolina, 22 anni, durante una breve vacanza in Corsica, ad Ajaccio, immersi in un paesaggio romantico vicino al mare e con gli occhi sognanti in quello che il magazine descrive come «la storia che nessuno si aspettava».🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jordan Bardella, delfino di Marine Le Pen, e la principessa Maria Carolina escono allo scoperto in Corsica: storia di una relazione Una Borbone verso l’Eliseo, Jordan Bardella confessa: “Amo Maria Carolina”. Il rampollo della destra francese trova la sua principessaÈ da mesi che il popolo si lacera nel dubbio: stanno insieme o cosa? C’è o non c’è una liaison fra il politico emergente del momento che potrebbe... Una Borbone verso l’Eliseo, Jordan Bardella confessa: “Amo Maria Carolina”. Il rampollo della destra francese incorona la sua principessaÈ da mesi che il popolo si lacera nel dubbio: stanno insieme o cosa? C’è o non c’è una liaison fra il politico emergente del momento che potrebbe...