Da mesi si discute sulla natura del rapporto tra due figure pubbliche di spicco: una rappresentante della famiglia reale e un politico francese di destra. Durante un’intervista, quest’ultimo ha dichiarato di apprezzare pubblicamente una delle principesse, riferendosi a lei con affetto. La loro vicinanza ha suscitato attenzione e speculazioni, alimentando il dibattito tra chi si chiede se ci sia una relazione sentimentale o semplicemente una forte amicizia.

È da mesi che il popolo si lacera nel dubbio: stanno insieme o cosa? C’è o non c’è una liaison fra il politico emergente del momento che potrebbe diventare il prossimo presidente francese e la principessa erede al trono virtuale delle due Sicilie? C’è, e a confermarlo è proprio il tenebroso trentenne che forse sostituirà Marine Le Pen nella candidatura all’Eliseo del 2027. Il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella – estrema destra, tra i più apprezzati secondo i sondaggi – h a ufficializzato la relazione con Maria Carolina di Borbone, la giovane principessa figlia del francese Carlo di Borbone. Prima gli era toccato smentire la propria presunta omosessualità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una Borbone verso l’Eliseo, Jordan Bardella confessa: “Amo Maria Carolina”. Il rampollo della destra francese incorona la sua principessa

Una Borbone verso l’Eliseo, Jordan Bardella confessa: “Amo Maria Carolina”. Il rampollo della destra francese trova la sua principessaÈ da mesi che il popolo si lacera nel dubbio: stanno insieme o cosa? C’è o non c’è una liaison fra il politico emergente del momento che potrebbe...

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