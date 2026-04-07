Dopo aver vinto contro un avversario in due set, il tennista ha dichiarato che presto potrebbe perdere la posizione numero uno nel ranking mondiale. La sua vittoria segue un match giocato con successo e porta a una riflessione sulle proprie possibilità di mantenere la prima posizione in classifica. La sua affermazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa, pochi giorni dopo il match.

Carlos Alcaraz, dopo il successo su Baez (6-1, 6-3), confessa che il suo primato mondiale è a rischio. Lo spagnolo sottolinea la difficoltà nel difendere tutti i punti accumulati e apre alla possibilità di perdere il numero uno del ranking, a favore di Jannik Sinner. Parole che arrivano poco dopo l’ennesima prova solida di Jannik, capace di superare nettamente Ugo Humbert con un 6-3, 6-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz: "Sinner super sulla terra, presto perderò il n° 1 nel ranking"

“So che perderò il numero uno al mondo, ma l’obiettivo è un altro”: per Alcaraz il ranking non è una priorità“So che perderò la posizione di numero uno al mondo, non so se in questo torneo o nel prossimo.

Ranking: dopo Doha Alcaraz sempre più numero 1. Ora Sinner deve aspettare la terra rossaCon la vittoria a Doha Carlos Alcaraz allunga in classifica guadagnando 350 punti sul suo rivale Jannik Sinner.

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Temi più discussi: Cambiali in rosso in arrivo per Alcaraz ma non solo…; Ora la terra rossa: i prossimi impegni di Sinner; Atp Montecarlo, attesa per Sinner: oggi sfida Humbert, gli italiani in campo; Riccardo Piatti: Chiesi a Murray di allenare Sinner. Lo yacht da 9 milioni di Alcaraz? Forse con Ferrero non l'avrebbe comprato.

Alcaraz brutalmente schietto a Monte Carlo: Sarò onesto, perderò il numero 1. Sinner mi supereràA Monte Carlo c’è anche in palio il numero 1 della classifica ATP. Alcaraz dopo aver vinto con Baez ha dichiarato che sicuramente in questa primavera perderà il primo posto a vantaggio di Sinner. fanpage.it

Alcaraz: Sinner sarà ancora più forte: sulla terra ha fame di titoliTennis - Interviste | Mi ha molto sorpreso vederlo qui perché tra la fine di Miami e l'inizio di Montecarlo c'è solo una settimana e bisogna adattarsi a condizioni totalmente diverse ha detto lo spa ... ubitennis.com

Quella iniziata ieri è la 66esima settimana da numero 1 del Ranking per Alcaraz. 66 settimane, le stesse identiche di Jannik. Io direi che per il momento possono bastare. E che Jannik potrebbe anche farci il regalo di scalzarlo da lunedì prossimo, proprio alzan - facebook.com facebook

Sinner o Alcaraz Ma soprattutto: i 100 metri in 9”58 o 24 Slam #Tennis #Sinner #Alcaraz #Bolt x.com