Jock Clear | Ferrari non si aspettava che Hamilton eguagliasse subito Leclerc

Il team di Formula 1 ha osservato con sorpresa come Lewis Hamilton abbia raggiunto rapidamente il livello di Charles Leclerc nelle prime gare stagionali. Jock Clear, responsabile tecnico, ha dichiarato che la scuderia non prevedeva questa immediata parità tra i due piloti. Hamilton ha ottenuto un buon risultato nel primo scorcio di campionato, mentre Leclerc aveva inizialmente mostrato un passo avanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il passaggio di Lewis Hamilton a Ferrari ha scatenato una serie di aspettative e discussioni all’interno del mondo della Formula 1. Jock Clear, ingegnere senior delle prestazioni Ferrari e ex collaboratore di Hamilton alla Mercedes, ha condiviso le sue riflessioni sul percorso di adattamento del sette volte campione del mondo. Clear ha affermato che Ferrari aveva la convinzione che Hamilton si sarebbe integrato rapidamente nel team, nonostante le difficoltà iniziali. Il primo anno di Hamilton con la Scuderia non è stato privo di sfide.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Jock Clear: Ferrari non si aspettava che Hamilton eguagliasse subito Leclerc. Jock Clear prevede un Mondiale di F1 equilibrato: “Ferrari può lottare con la Mercedes per un motivo”La sensazione, dopo le prime uscite stagionali, è che la Mercedes abbia messo subito le cose in chiaro in F1. Ecco la nuova Ferrari per rinascere Hamilton e Leclerc subito in pistaEcco la nuova Ferrari SF-26, quella del riscatto del 2026 dopo un 2025 da dimenticare, sulla pista di Fiorano il Cavallino ha tolto i veli alla...