Presentata a Fiorano, la Ferrari SF-26 segna il ritorno della Casa di Maranello nel Campionato 2026. Dopo un 2025 difficile, questa vettura rappresenta un nuovo inizio per Ferrari, con l’obiettivo di riportare successi e soddisfazioni. La SF-26 è il risultato di un attento lavoro di sviluppo, pensato per offrire prestazioni affidabili e competitive, in linea con la tradizione e l’innovazione del Cavallino Rampante.

Ecco la nuova Ferrari SF-26, quella del riscatto del 2026 dopo un 2025 da dimenticare, sulla pista di Fiorano il Cavallino ha tolto i veli alla macchina che fa sognare i tanti tifosi della Rossa sparsi per il mondo. Ancora a e sempre a fianco delle macchine di Maranello anche se dal 2008 La Ferrari non vince il Mondiale costruttori e dall’anno prima quello piloti con Mika Hakkinen. Una vita nel mondo dei motori, ma è soprattutto l’ultima stagione che ha depresso il popolo ferrarista e pure i piloti messi in discussione dall’azionista Elkann ben oltre i loro demeriti. Che sia stato l’anno nero per Lewis Hamilton non c’è dubbio, ma Charles Leclerc ha lottato come un leone nonostante la sua macchina fosse nettamente inferiore alle Mc Laren e alla Red Bull di Verstappen. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ecco la nuova Ferrari per rinascere Hamilton e Leclerc subito in pista

Nuova Ferrari SF-26, è nata la rossa 2026: Hamilton subito in pista a Fiorano per i primi giriLa Ferrari SF-26, la nuova monoposto di Formula 1, è stata presentata a Fiorano, segnando l’inizio della stagione 2026.

F1, svelata la Ferrari SF-26: ecco come sarà la nuova Rossa di Hamilton e LeclercLa Ferrari SF-26, presentata oggi a Maranello, segna l'inizio di una nuova fase per il team.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

FERRARI IN ALLERTA: HAMILTON RIVELA IL SUO FUTURO!

Argomenti discussi: Quando viene presentata la nuova Ferrari? Il programma completo; Cosa sappiamo ad oggi della nuova Ferrari per il Mondiale di F1 2026; Ferrari, ecco le nuove tute di Hamilton e Leclerc per il Mondiale 2026. Venerdì tolti i veli dalla nuova monoposto; F1 | Ferrari, ecco le nuove tute di Leclerc e Hamilton: accanto al rosso torna il bianco.

Ferrari SF-26, ecco la nuova rossa per la F1 2026: Leclerc e Hamilton tra speranze e incognitePresentata la nuova Ferrari nell’anno della rivoluzione tecnica della Formula 1: livrea rinnovata, nuovo sound del motore e una SF-26 affidata a Leclerc e Hamilton in una stagione chiave per Maranello ... firstonline.info

Ecco la Ferrari SF26: le immagini della nuova monoposto di Maranello per il mondiale di Formula 1Un video 'emozionale' per presentare la nuova monoposto con cui la scuderia del Cavallino cercherà di scalare le classifiche mondiali ... msn.com

Abitacolo bianco e misure ridotte: la nuova Ferrari torna agli anni 70. Svelata a Fiorano la SF26, ricorda quella 312 T che segnò la rinascita del Cavallino. #ANSA https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/mondo_motori/2026/01/23/f1-ferrari-svela-la-sf26-tocco - facebook.com facebook

Formula1, svelata la nuova #Ferrari, obiettivo riscatto x.com