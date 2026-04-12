Jock Clear prevede un Mondiale di F1 equilibrato | Ferrari può lottare con la Mercedes per un motivo

Dopo le prime gare della stagione di Formula 1, la Mercedes si è già mostrata competitiva, lasciando intendere di essere una delle squadre da tenere d’occhio. Jock Clear, ingegnere e consulente nel mondo della F1, ha commentato che il campionato potrebbe essere molto equilibrato, sottolineando però che la Ferrari ha le possibilità di competere con la Mercedes. La stagione si preannuncia quindi aperta a diversi scenari, con le squadre pronte a giocarsi le prime posizioni.

La sensazione, dopo le prime uscite stagionali, è che la Mercedes abbia messo subito le cose in chiaro in F1. Tre gare, tre dimostrazioni di forza, e una W17 che – almeno per ora – sembra aver imposto un ritmo difficile da sostenere per chiunque. Eppure, tra analisi tecniche e discussioni nel paddock, il tema resta aperto: dominio destinato a durare o equilibrio ancora da scrivere? A rendere il quadro più interessante non è soltanto la controversa questione ADUO, ma soprattutto la prospettiva dello sviluppo. In un campionato appena iniziato e fortemente influenzato dai nuovi regolamenti, capire chi abbia ancora margine di crescita può fare tutta la differenza.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jock Clear prevede un Mondiale di F1 equilibrato: “Ferrari può lottare con la Mercedes per un motivo” Leggi anche: F1, la Ferrari parte con un trotto sostenuto. Il Cavallino Rampante può arrivare al galoppo della Mercedes? F1, la griglia di partenza del Mondiale 2026 dopo i Test: Mercedes più pronta, Ferrari vera rivale?Dal 6 all’8 marzo il Mondiale di Formula 1 2026 prenderà il via dal circuito di Melbourne, in Australia.