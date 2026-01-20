Roma al Lavoro torna il job day di Roma Capitale | aziende colloqui e seminari alla Roma Tre

Roma al Lavoro, il tradizionale evento promosso da Roma Capitale, ritorna presso l’Università Roma Tre. L’appuntamento offre opportunità di incontro tra candidati e aziende, con possibilità di colloqui e seminari informativi. Un’occasione per chi cerca un’occupazione di conoscere le offerte del mercato del lavoro locale in un contesto dedicato alla formazione e alla presentazione delle opportunità professionali.

Roma, 20 gennaio 2026 – Torna Roma al Lavoro, il job day promosso da Roma Capitale per favorire l’incontro diretto tra chi cerca un’occupazione e le imprese in cerca di personale. Un appuntamento pensato per creare connessioni concrete e offrire strumenti utili a orientarsi nel mercato del lavoro. Data, luogo e orari. L’iniziativa si terrà giovedì 12 febbraio, dalle 9:30 alle 14, presso l’ Università degli Studi di Roma Tre, nella sede di via Ostiense 161. Una mattinata concentrata, pensata per massimizzare le opportunità di incontro tra candidati e aziende. Un’iniziativa istituzionale per il lavoro.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

