Turismo Job Days a Milazzo e Taormina | porta il curriculum e sostieni colloqui con le aziende

Questa mattina a Milazzo e Taormina sono partiti i Job Days Turismo 2026. Le due città si trasformano in palcoscenici per candidati e aziende del settore turistico-alberghiero. Le strutture ricettive cercano personale e i candidati hanno l’occasione di portare il curriculum e sostenere colloqui in loco. È una giornata dedicata a chi vuole trovare lavoro o cambiare strada nel mondo del turismo.

Anche quest'anno Milazzo e Taormina ospiteranno i Job Days Turismo 2026, due giornate dedicate all'incontro tra strutture ricettive e candidati interessati a intraprendere o consolidare un percorso professionale nel settore turistico-alberghiero.Gli appuntamenti sono in programma venerdì 27.

