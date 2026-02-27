Mark Zuckerberg e moglie turisti a Milano | lo foto di rito davanti al Duomo e la cotoletta sui social

Mark Zuckerberg e sua moglie sono stati visti in giro per Milano, scattando foto davanti al Duomo e condividendo momenti sui social. Durante la visita, hanno anche gustato una cotoletta, postando immagini e commenti online. La coppia ha trascorso alcune ore in città, partecipando a eventi e visitando alcuni luoghi simbolo. La loro presenza ha attirato l’attenzione dei passanti e dei follower sui social media.

Milano – "Grazie a Prada per averci ospitato a Milano" ha scritto in un post su Instagram il fondatore di Meta Mark Zuckerberg, ieri sera ospite della sfilata della maison alla Milano Fashion Week. Scatti da turisti Quasi come un normale turista americano, Zuckerberg ha postato diverse foto e video del suo soggiorno a Milano, dal posto in prima fila allo show alla Fondazione Prada alla cotoletta, dalla foto ricordo con la moglie Priscilla davanti al Duomo al video del taglio della torta di compleanno della moglie. Il tycoon Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla hanno particolarmente apprezzato la classica cotoletta alla milanese Moda e business La coppia - alla sua prima volta alla Milano Fashion week - da Prada era in prima fila seduta tra il presidente esecutivo di Versace, Lorenzo Bertelli e l'ad del gruppo Prada, Andrea Guerra.