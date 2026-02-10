San Valentino 2026 dal 12 al 18 febbraio la mostra alla Melograno Art Gallery

La Melograno Art Gallery apre le porte alla mostra “San Valentino 2026” dal 12 al 18 febbraio. L’evento si svolge con il vernissage sabato 14 alle 18 e propone una serie di opere di artisti contemporanei sul tema dell’amore. La galleria diventa così un punto di incontro tra arte e sentimenti, con lavori che invitano a riflettere e a condividere emozioni.

Dal 12 al 18 febbraio (vernissage sabato 14 alle 18) la Melograno Art Gallery ospiterà "San Valentino 2026", una rassegna di arte contemporanea dedicata al tema dell'amore. Curata da Maria Teresa Majoli, la mostra riunisce artisti e linguaggi diversi — pittura, scultura, fotografia, arte digitale e altre forme espressive — per offrire uno sguardo corale e contemporaneo su uno dei temi più universali e complessi.

