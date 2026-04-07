Dal 9 al 15 aprile, presso la Melograno Art Gallery, sarà aperta al pubblico una mostra che mette in evidenza le opere di due artisti con stili distinti. La rassegna si focalizza su lavori che affrontano il tema del paesaggio, ciascuno con la propria interpretazione e tecnica. La presenza di entrambe le esposizioni si inserisce nel calendario espositivo della galleria in un periodo di particolare attenzione alle espressioni artistiche contemporanee.

Dal 9 al 15 aprile la Melograno Art Gallery presenta una doppia esposizione dedicata a due artisti molto diversi per linguaggio, ma accomunati da una profonda sensibilità verso il paesaggio e la sua dimensione emotiva. Protagonista della mostra è Raffaela Cirillo, giovane artista recentemente entrata in permanenza in galleria. La sua pittura porta con sé un’energia fresca e luminosa, un modo di guardare la natura che unisce immediatezza e profondità. Nei suoi paesaggi, la natura non è semplice scenario, ma presenza viva: cieli in movimento, acque che respirano, campi vibranti. Il colore diventa linguaggio emotivo, capace di trasformare l’impressione di un istante in un’esperienza interiore. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

"San Valentino 2026", dal 12 al 18 febbraio la mostra alla Melograno Art GalleryTaratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Dal 12 al 18...

Melograno Art Gallery, dal 19 al 25 febbraio la mostra di Lucio Pintaldi e Fabrizio GiorgiLa ricerca di Pintaldi si muove tra astrazione e figurazione, in un continuo dialogo tra impulso istintivo e costruzione formale.

Si parla di: Melograno Art Gallery, dal 9 al 15 aprile in mostra Raffaela Cirillo e Giovanni Graziani; Jazz Eyes – L’arte dialoga col jazz.

Melograno Art Gallery, dal 9 al 15 aprile in mostra Raffaela Cirillo e Giovanni GrazianiDal 9 al 15 aprile la Melograno Art Gallery presenta una doppia esposizione dedicata a due artisti molto diversi per linguaggio, ma accomunati da una profonda sensibilità verso il paesaggio e la sua ... livornotoday.it