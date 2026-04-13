Sinner vince a Monte Carlo e mamma Siglinde spunta nel box solo alla fine | Non si sentiva bene
Durante la finale a Monte Carlo, il tennista italiano ha conquistato la vittoria e, solo a partita conclusa, la madre è entrata nel box. In precedenza, era seduta nelle tribune e non si era mostrata durante il match. Il giocatore ha riferito che sua madre non si sentiva bene e per questo motivo non si era aggregata subito al team. La presenza materna si è manifestata solo nel momento di fine gara.
Il campione italiano ha spiegato che sua madre era presente nell'impianto ma seduta in tribuna. È apparsa nel box solo alla fine del match. "Ha pensato fosse meglio restare fuori".🔗 Leggi su Fanpage.it
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