Sinner vince a Monte Carlo e mamma Siglinde spunta nel box solo alla fine | Non si sentiva bene

Durante la finale a Monte Carlo, il tennista italiano ha conquistato la vittoria e, solo a partita conclusa, la madre è entrata nel box. In precedenza, era seduta nelle tribune e non si era mostrata durante il match. Il giocatore ha riferito che sua madre non si sentiva bene e per questo motivo non si era aggregata subito al team. La presenza materna si è manifestata solo nel momento di fine gara.