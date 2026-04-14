Jannik Sinner il segreto per vincere | si arriva si cena e niente passeggiata

Jannik Sinner ha concluso con successo le tappe del Sunshine Double e del torneo di Monte Carlo, portando a casa tre titoli da 1000 punti. Dopo aver ottenuto questi risultati, si trova ora nel Principato, dove si sta godendo il momento. Il giocatore italiano ha deciso di non fare passeggiate, preferendo arrivare e cenare senza ulteriori distrazioni. La sua presenza in loco è ora dedicata al relax e alla preparazione futura.

Sunshine Double e Monte Carlo, Jannik Sinner si gode i tre 1000 portati a casa da numero uno e ora è lì a godersela nel Principato. Da casa sua, a La Condamine, al ristorante Cipriani sono meno di due chilometri, ma il punto non è la distanza: è lo stile. E quello non si discute. Niente passeggiate: si sale sulla Porsche, si arriva, si cena. Con lui Flavio Briatore e il suo entourage. Il team al completo, più la fidanzata Laila Hasanovic, presenza discreta ma ormai familiare. È la celebrazione di un piano riuscito. Sinner aveva in testa da mesi l’obiettivo: arrivare al Roland Garros con un Masters 1000 sulla terra già conquistato. Missione compiuta sui “campetti” di casa, impresa riuscita nell’era Open prima di lui solo a Novak Djokovic nel 2015.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il segreto per vincere: si arriva, si cena e niente passeggiata Leggi anche: Jannik Sinner non si accontenta: “Volevo vincere a Indian Wells, ma ora penso a Miami” Tabellone ATP Doha 2026: torna Jannik Sinner, ma non è una passeggiata. Alcaraz fortunatoSvelato il tabellone dell’ATP 500 di Doha, che in casa Italia ha tanti motivi di interesse soprattutto per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Jannik Sinner - Torino Finals BTS