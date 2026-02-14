Tabellone ATP Doha 2026 | torna Jannik Sinner ma non è una passeggiata Alcaraz fortunato

Jannik Sinner torna in campo a Doha dopo mesi di inattività a causa di un infortunio e affronta un percorso difficile nel tabellone ATP 500. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i tifosi italiani, che sperano in un buon risultato. Intanto, Carlos Alcaraz si è qualificato grazie a un match fortunato, evitando un avversario complicato nel primo turno.

Svelato il tabellone dell'ATP 500 di Doha, che in casa Italia ha tanti motivi di interesse soprattutto per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo riparte dopo la semifinale degli Australian Open persa contro Novak Djokovic, il quale è peraltro il grande rinunciatario degli scorsi giorni per quel che concerne questo torneo. Sinner, peraltro, non può neanche dirsi particolarmente fortunato in quanto al primo turno pesca subito un giocatore complicato, vale a dire il ceco Tomas Machac, anche se il conto dei precedenti dice 2-0 a favore di Jannik. E, va ricordato, conta il solito discorso: adesso sono gli altri ad avere il problema Sinner, non il contrario: è un po' lo specchio di due medaglie differenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tabellone ATP Doha 2026: torna Jannik Sinner, ma non è una passeggiata. Alcaraz fortunato