Jannik Sinner non si accontenta | Volevo vincere a Indian Wells ma ora penso a Miami

Da oasport.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells battendo in finale Daniil Medvedev con un punteggio di 7-6, 7-6, in poco meno di due ore. Dopo questa vittoria, il tennista italiano ha dichiarato di non accontentarsi e di voler ora concentrarsi sul torneo di Miami. La vittoria rappresenta il primo titolo stagionale per Sinner sul cemento statunitense.

Jannik Sinner a Indian Wells ricomincia a correre. Sul cemento statunitense è arrivato il primo titolo stagionale del tennista azzurro che ha battuto in finale Daniil Medvedev con un doppio 7-6 in poco meno di due ore di gioco. È stata una finale di altissimo livello, giocata da Jannik alla grande contro la migliore versione del tennista russo che da oggi tornerà tra i primi 10 al mondo. Sinner è stato tatticamente perfetto, supportato da un grandissimo servizio, e nel tie-break del secondo set ha recuperato da 0-4 con una serie di 7 punti consecutivi semplicemente incredibile. Il n.2 del mondo ha messo così in bacheca l’ultimo grande titolo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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