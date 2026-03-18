Dal rigore di Jaeger-LeCoultre alla visione detonante di Gucci | l’orologio dell' estate abbandona i perbenismi del classico modello da sera per abbracciare un’estetica midnight potente

Per la Primavera-Estate 2026, il mondo dell’orologeria femminile sceglie il nero come colore principale, lasciando da parte le estetiche più tradizionali. Tra i marchi che propongono questa tendenza ci sono Jaeger-LeCoultre, con il suo approccio rigoroso, e Gucci, che presenta un’estetica più audace e

P er la Primavera-Estate 2026, la tendenza dell’ orologeria femminile elegge il nero a codice primario. Non una semplice assenza di colore, ma una scelta di misura che profuma di un nuovo classicismo, espresso attraverso un’ estetica total black rigorosa eppure vibrante. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Come? Attraverso i bagliori metallici di cassa, indici e lancette (ma non solo). In un abbinamento che comunica una freschezza studiatamente moderna. Che vede il segnatempo evolversi da semplice accessorio, per farsi perno del ritmo narrativo del look. Un dettaglio understatement ma potente che sigilla l’insieme, con un’eleganza silenziosa e assertiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal rigore di Jaeger-LeCoultre alla visione detonante di Gucci: l’orologio dell'estate abbandona i perbenismi del classico modello da sera, per abbracciare un’estetica "midnight" potente Articoli correlati Robert Pattinson vince l'Oscar 2026 per l'orologio più bello con questo Jaeger-LeCoultre d'oro che ancora nessuno conosceMai nominato agli Oscar, Robert Pattinson si è assicurato il premio supremo di quest'anno. L’estetica del cerchio numerato: storia e regole di un classico dei saloni internazionaliLe ruote numerate hanno affascinato per secoli, unendo geometria, probabilità e spettacolo.