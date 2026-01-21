Edizioni BD & J-POP Manga al Nerd Show di Bologna 2026

Edizioni BD e J-POP Manga parteciperanno al Nerd Show di Bologna, in programma il 24 e 25 gennaio 2026 presso BolognaFiere. L’evento si propone come un punto di riferimento per gli appassionati di fumetto e cultura pop, offrendo approfondimenti, presentazioni e occasioni di incontro nel cuore della città. Un appuntamento da non perdere per chi desidera scoprire le novità del settore in un contesto dedicato agli appassionati.

Il weekend del 24 e 25 gennaio BolognaFiere è pronta ad accogliere il Nerd Show, il festival di fumetto e cultura pop più atteso del capoluogo emiliano. Con un proprio stand nel Padiglione 22, Edizioni BD & J-POP Manga partecipano in grande stile alla manifestazione in compagnia di un ospite internazionale d'eccezione, la nuova promessa del global manga Mogiko e altri autori delle novità più amate del catalogo BD! Dopo aver incontrato il pubblico italiano alla scorsa edizione di Lucca Comics & Games, torna nel nostro Paese il disegnatore portoghese, plurinominato ai Premi Eisner, Filipe Andrade con il graphic novel Rare Flavours – Gusti inconsueti, firmato a quattro mani insieme allo sceneggiatore Ram V ( Blue in Green, Dawnrunner).

