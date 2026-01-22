In centro storico torna la mostrascambio di orologi con pezzi vintage e da collezione
Ogni quarta domenica del mese, presso il locale Do Ut Des in Contrada Uberti a Cesena, si svolge la tradizionale mostrascambio di orologi. L’evento, curato da Gerry Antico, propone pezzi vintage e da collezione, offrendo un’occasione per appassionati e collezionisti di incontrarsi e scambiare orologi di valore. Un appuntamento consolidato nel centro storico, che valorizza il patrimonio orologiero e la passione per il collezionismo.
Come ormai da tradizione, ogni quarta domenica del mese negli spazi del locale Do Ut Des in Contrada Uberti a Cesena, Gerry Antico torna con la mostrascambio di orologi: quelli vintage e da collezione. Per l'occasione viene data la possibilità, a privati, commercianti e collezionisti, di esporre.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
