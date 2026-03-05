Ivrea | tre arrestati dopo pestaggio con catene e bastoni

Nel pomeriggio del 21 febbraio, tre uomini sono stati arrestati a Ivrea dopo aver aggredito un uomo di 30 anni in corso Nigra. L’aggressione è avvenuta con l’uso di catene e bastoni, durante la quale il trentenne è stato derubato di gioielli e ha riportato una prognosi di trenta giorni in ospedale. La polizia ha intervenuto sul posto e ha fermato i sospetti.

Nel tardo pomeriggio del 21 febbraio, un uomo trentenne è stato aggredito violentemente in corso Nigra a Ivrea, derubato di gioielli e ricoverato con una prognosi di trenta giorni. Una settimana dopo l'incidente, i carabinieri hanno arrestato tre giovani coinvolti nell'atto criminoso: due sono stati rinchiusi in carcere, mentre la terza indiziata ha ottenuto la misura dei domiciliari. L'aggressione è avvenuta nella zona della stazione ferroviaria, nei pressi di un locale notturno, dove la vittima è stata accerchiata e colpita ripetutamente. Gli investigatori dell'Arma hanno ricostruito la dinamica utilizzando testimonianze e prove materiali, portando alla cattura degli autori materiali del reato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

