Ivan Ljubicic esalta Jannik Sinner | Contro Medvedev è stato superbo può fare il Sunshine Double
Ivan Ljubicic ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, sottolineando come sia stato
La vittoria di Jannik Sinner nella finale del Masters1000 di Indian Wells, contro il russo Daniil Medvedev, è stata significativa. Dopo un inizio di 2026 meno brillante di quello che ci si poteva aspettare, Sinner si è fatto trovare pronto in California, vincendo un torneo che mai l’avevo visto raggiungere la finale, completando così la serie dei Big Titles sul cemento outdoorindoor e diventando i l tennista più giovane di sempre ad aver centrato questo obiettivo. Ai microfoni di Sky Sport, ne ha parlato l’ex n.3 del mondo ed ex tecnico di Roger Federer, Ivan Ljubicic: “ È stata una partita spettacolare, giocata benissimo contro un avversario in piena forma. 🔗 Leggi su Oasport.it
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