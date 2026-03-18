Ivan Ljubicic ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, sottolineando come sia stato

La vittoria di Jannik Sinner nella finale del Masters1000 di Indian Wells, contro il russo Daniil Medvedev, è stata significativa. Dopo un inizio di 2026 meno brillante di quello che ci si poteva aspettare, Sinner si è fatto trovare pronto in California, vincendo un torneo che mai l’avevo visto raggiungere la finale, completando così la serie dei Big Titles sul cemento outdoorindoor e diventando i l tennista più giovane di sempre ad aver centrato questo obiettivo. Ai microfoni di Sky Sport, ne ha parlato l’ex n.3 del mondo ed ex tecnico di Roger Federer, Ivan Ljubicic: “ È stata una partita spettacolare, giocata benissimo contro un avversario in piena forma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ivan Ljubicic esalta Jannik Sinner: “Contro Medvedev è stato superbo, può fare il Sunshine Double”

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